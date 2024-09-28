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Türkiye
AA 28.09.2024 15:26

Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan zanlı yakalandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü paçavrası sokmaya çalışırken yakalanan Yunanistan uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince, 44 bin 411 kişinin seyrettiği maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olay yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, bir kişinin stada gizlice terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen paçavraları sokmaya çalıştığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerindeki aramada ise bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edildi.

Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan zanlı yakalandı

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PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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