Rize'de tehlikeli yıkım

Eski ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Kurtuluş İlköğretim Okulu’nun bitişiğinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, iş makinesinin yıkıma devam ettiği sırada binanın en üst katında iki işçinin bulunduğu görüldü.

O anları kayda alan şahıs, "Böyle bir yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var, bakın. Burası Rize; Kurtuluş ilköğretim Okulu’nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.