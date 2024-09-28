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Türkiye
İHA 28.09.2024 13:45

Rize'de tehlikeli yıkım

Rize şehir merkezindeki bir mahallede atıl durumda bulunan 6 katlı binanın yıkımı sırasında en üst katta iki işçi olduğu görüldü.

Eski ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan Kurtuluş İlköğretim Okulu’nun bitişiğinde bulunan ve yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, iş makinesinin yıkıma devam ettiği sırada binanın en üst katında iki işçinin bulunduğu görüldü.

O anları kayda alan şahıs, "Böyle bir yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var, bakın. Burası Rize; Kurtuluş ilköğretim Okulu’nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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