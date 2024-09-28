Antalya'da 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheli yakalandı

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Eşkali belirlenen şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan ve polise mukavemet gösteren şüpheli B.B.A, gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan sorgulamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.