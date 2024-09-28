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Türkiye
AA 28.09.2024 12:31

Antalya'da 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheli yakalandı

Konyaaltı ilçesinde 8 aracın dikiz aynasını kırdıktan sonra kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheli yakalandı

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eşkali belirlenen şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan ve polise mukavemet gösteren şüpheli B.B.A, gözaltına alındı.

Antalya'da 8 aracın dikiz aynasını kıran şüpheli yakalandı

Şüphelinin yapılan sorgulamasında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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