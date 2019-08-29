Türkiye
Freni patlayan kamyon 8 araca çarparak durdu
28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:46 - Son Güncelleme 29 Ağustos 2019 Perşembe 00:34
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.
İskenderun-Belen kara yolu Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan kamyon, yolda seyreden 8 araca çarparak durdu.
Olay yerine çağrılan ambulanslar yaralıları İskenderun Devlet Hastanesine götürürken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
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