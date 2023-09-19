Freni arızalanan otobüs 6 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Ali İhsan Dürülü idaresindeki servis aracı, İstiklal Mahallesi Hal Sokak'ta seyir halindeyken fren arızası sonucu kontrolden çıkarak 6 araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.