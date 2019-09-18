4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. isimli kişi otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

İlk olarak park halindeki araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA