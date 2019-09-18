Türkiye
Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı18 Eylül 2019 Çarşamba 18:10 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:14
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.
4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. isimli kişi otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.
İlk olarak park halindeki araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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