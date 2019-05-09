Zırhlı araçlar, gerçek mermiler, sis bombaları. Barikat, hendek ve tüneller. Hatta tuzaklanmış, patlamaya hazır el yapımı bombalar. Aslında bir tatbikat olsa da, gerçeği aratmıyor.

Terörle mücadelenin göz bebeklerinden jandarma komandolar İzmir Foça'da en zorlu şartlarda yetiştiriliyor.

Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş Meskun Mahalde eğitim alanı, 2016'daki Diyarbakır Sur bölgesindeki çukur operasyonlarından esinlenerek tasarlandı. Eğitim alanını ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Yakılmış arabalar, barikatlar, iç içe geçmiş evler çukur operasyonları hala hafızalarda, o dönem teröristlerin kökünü kazımada en büyük yardımcılardan biri jandarma komandolardı. Foça’da Jandarma Komando okulunda meskun mahal teröristle mücadele eğitim alanı bulunuyor. Jandarma komandolar burada eğitim yapıyorlar.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, Kapısı açılmayan evlere duvarlar kırılarak girildi. Senaryo gereği el yapımı patlayıcıya basan yaralı komando kurtarıldı. Bir tatbikat daha başarıyla tamamlandı.

Havelsan ile iş birliği yapılarak planlanan eğitim alanında son teknoloji kullanılıyor. 53 güvenlik kamerası, mobil hedef simülatörü, sis efektleri gibi onlarca sistem tek bir noktadan kontrol ediliyor. Komandolar, böylece meskun mahallerdeki görevlerine en iyi şekilde hazırlanmış oluyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: İsmail Dostoğlu

Kurgu: Kaan Kale