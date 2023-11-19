Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.11.2023 10:24

Fırtına tekneleri devirdi

Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri battı.

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi.

Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.

Yetkililer, tehlikeli durum olmadığını, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yüzer platformun eski haline getirileceğini belirtti.

Körfez ilçesinde ise Tütünçiftlik Balıkçı barınağında bulunan 7 balıkçı teknesi battı.

Fırtına tekneleri devirdi

Bu arada sağanağın etkisiyle derelerden gelen çamurlu su nedeniyle İzmit Körfezi'nin bazı yerlerinde suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu, gemi ve tekneler limana sığındı.

Amasra'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait "Altan" ve "Hakan İlhan" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı tekneleri "Habibin Yavuz" ve "Cihan Cengiz"in yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı.

Çay bahçeleri ve kafelerin brandalarının zarar gördüğü ilçede, bazı vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Sakarya

Sakarya kent merkezi ve ilçelerinde de fırtına ve şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor.

Karasu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaç, MOBESE, telefon ve elektrik direkleri devrildi.

Fırtına tekneleri devirdi

İş yerlerinin tenteleri ve tabelalarının zarar gördüğü ilçede, bazı kesimlerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Düzce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde de sağanak trafiği olumsuz etkiliyor.

Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Öten yandan Akçakoca ilçesinde yağışa şiddetli rüzgar eşlik etti. Dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Limandaki balıkçılar ise kuvvetli rüzgar nedeniyle açılamadı.

ETİKETLER
Bartın Düzce Fırtına Kocaeli Sağanak Sakarya
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
12:01
İstanbul'da yağışlar barajlara can suyu oldu
11:52
İsrail ordusunun Gazze'de gece boyu süren hava ve topçu saldırılarında onlarca kişi öldü
11:51
Erzincan’da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 kişi yakalandı
11:48
Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un ünlü şapkası açık artırmayla satılacak
11:38
Mal varlığını bağışladığı Darülaceze evi oldu
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
Kars'ta 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nün büyük bölümü buzla kaplandı
FOTO FOKUS
Fırtına tekneleri devirdi
Fırtına tekneleri devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ