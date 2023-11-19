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Türkiye
DHA 19.11.2023 09:50

MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Zeytin Dalı Harekatı
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