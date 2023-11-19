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Türkiye
AA 19.11.2023 09:18

Diyarbakır'da hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

Grup, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

Sahte kimlik kullandıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla "yörünge" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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