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Türkiye
AA 19.11.2023 07:22

Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın

Beykoz'da marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz'da marangoz atölyesinde yangın
[Fotograf: İHA]

Soğuksu Mahallesi Yönetmen Sokak'ta bulunan marangoz atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, atölyenin bitişindeki gecekonduya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve çok sayıda su tankı sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle marangoz atölyesi kullanılmaz hale gelirken, yangının sirayet ettiği gecekondu da maddi hasar meydana geldi.

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