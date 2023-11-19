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Türkiye
AA 19.11.2023 06:18

Bağcılar'da bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bağcılar'da bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]

Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde seyreden N.U. idaresindeki servis minibüsü virajı döndükten sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri minibüs şoförü N.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Emniyet ekipleri viyadükte güvenlik önlemi alırken, araçtaki yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı Mahmutbey Viyadüğü'nde bir süre inceleme yaptı.

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