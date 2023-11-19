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Türkiye
AA 19.11.2023 07:16

İstanbul’da bazı bölgelerde kar başladı

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı.

İstanbul’da bazı bölgelerde kar başladı
[Fotograf: İHA]

Çatalca'da etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarı beyaz örtüyle kaplandı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.

Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul’da bazı bölgelerde kar başladı

Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi.

Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.

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