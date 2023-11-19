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Türkiye
AA 19.11.2023 09:56

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı
[Fotograf: AA]

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.

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