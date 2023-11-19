Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli seyretmeleri konularında uyarıyor.

D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Karanlıkdere kesimlerinde de kar etkisini gösteriyor. Yol kenarlarının beyaza büründüğü kara yolunda ekipler, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kent merkezinde de kar yağışı devam ediyor.