Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Galip Yolcu, ilçenin köylerine her gün ekmek götürüyor.

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ekmeklerini ise evlerine kadar götürüyor.

Evlerine ekmek götürdüğü yaşlıların canının sıkıldığını gören fırıncı, yaşlılara moral vermek için eline aldığı mikrofonla yaşlıların istediği şarkıları söylüyor.

Bununla da yetinmeyen fırıncı, isteyen yaşlılarla çiftetelli oynayarak yaşlıların moralini en üst seviyede tutuyor.

Köylerde yaşayan yaşlılar ise moral bulmak için fırıncıyı dört gözle bekliyor.