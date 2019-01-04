Suriye’nin Çobanbey kasabası, Türk askerinin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatı ile 2016 yılında terörden arındırıldı. O harekatta şehit olan askerlerden Şehit Uzman Çavuş Ercan Çelik’in adına Erzurumlu bir hayırsever cami yaptırdı.

Bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayan cami, Ekim 2018'de ibadete açıldı. Beş vakit ibadete açık olan cami, 500 metrekare alan üzerine kurulu. Şehidin adını taşıyan cami, Suriye Çobanbey'deki AFAD Lojistik merkezinde yer alıyor.

Uzman Çavuş Ercan Çelik, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında YPG'li teröristlerin hedefi olan tankın içinde şehit olmuştu.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Özden Ayvaz