Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki seçim çalışmaları kapsamında önemli bir ziyaret gerçekleşti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ü İl Başkanlığı'nda ziyaret etti. Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçelerde ittifak bünyesinde ne tür bir kampanya yürütüleceği konuşuldu.

Seçim çalışmaları görüşüldü

İki parti il başkanı, 24 Haziran seçimlerindeki Cumhur İttifakının başarısının 31 Mart'ta da devam edeceğini vurguladı.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür "Parti teşkilatlarımız olarak Binali Yıldırım'ın belediye başkanı olması için sonuna kadar çalışacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da, Cumhur İttifakının aksine Millet İttifakı'nın yıkım siyaseti izlediğini, 31 Mart'ta bu yaklaşımın İstanbul'da kazanamayacağını dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber