Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerde eğitim gören yüz binlerce öğrenci karne aldı.

Halep ilinin kuzeyindeki Azez ilçesindeki Bedir El- Kübra İlkokulundaki karne dağıtımına Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve beraberindeki heyet katıldı.

Öğrencilere hediyeler de dağıtıldı.

“Türk kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz”

Azez Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Horani, "Bugün okulumuzda öğrencilerimize karnelerini veriyoruz. Okulumuz terör yüzünden zarar görmüştü ancak Türk kardeşlerimizin desteğiyle kısa sürede yeniden eğitime kapılarını açtı. Türk kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerime iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ömer Seyyid de karne alacağı için sevinçli olduğunu ifade ederek,"Karnemi almak için okuldayım. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyorum. Öğretmen olmak istiyorum." dedi.

KAynak: AA