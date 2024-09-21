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Türkiye
AA 21.09.2024 14:06

Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan aranan hükümlü, evinin tuvaletindeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak", "askeri ceza kanununa muhalefet", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" ile "hakaret" suçlarından hakkında toplam 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.G.'nin gizlendiği adres tespit edildi.

Doğruer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.G.'yi tuvaletin havalandırma boşluğuna saklanmış halde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kırıkkale Polis Uyuşturucu
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