Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ'cü Adıyaman'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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