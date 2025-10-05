Az Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.10.2025 13:00

Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle İstanbul’da trafik düzenlemesi

Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla düzenlenen "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliği kapsamında bazı cadde ve yollar trafik akışına kapatılarak, alternatif güzergahlar belirlendi.

Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle İstanbul’da trafik düzenlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için Ayasofya ile Eminönü Meydanı arasında yapılacak yürüyüş kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Buna göre, Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ile Çiçek Pazarı Sokak'tan araçlar geçemeyecek.

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ile Sahil-Kennedy Caddesi ise bunlara alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

ETİKETLER
İstanbul İsrail Filistin Devleti Trafik
Sıradaki Haber
Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin üzerine çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Trafik kurallarına uymayanlara cezalar artırılıyor
13:22
İhracata dört koldan destek: Yeni paketlerle finansman kolaylığı
13:07
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon
12:59
Sofralık zeytin ihracatında rekor
12:55
Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı
12:45
ASELSAN, Tekno Macera'yı Malatya'da çocuklarla buluşturdu
Labirenti andıran Dalyan Kanalı’nda ekim hareketliliği
Labirenti andıran Dalyan Kanalı’nda ekim hareketliliği
FOTO FOKUS
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ