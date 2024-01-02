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Türkiye
AA 02.01.2024 11:53

Filistin yürüyüşünden dönen kişiye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönen İsmail Aydemir'e saldıran E.A'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, olay nedeniyle pişman olduğunu, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını söyledi.

Filistin yürüyüşünden dönen kişiye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinlikten ayrılan İsmail Aydemir'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli E.A'nın ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten E.A, "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben, 'Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız.' dedim." diye konuştu.

Şüpheli, mağdur Aydemir'in kendisine "İstediğimi taşırım" yanıtını vermesinin ardından aralarında itişme yaşandığını anlatarak, mağdurun yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını iddia etti.

Olay nedeniyle pişman olduğunu ve herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı sözler söylemediğini savunan E.A, Aydemir'i uyarmayı amaçladığını söyledi.

Tutuklanmıştı

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonar evine dönen İsmail Aydemir'i darbettiği belirtilen E.A, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklanmıştı.

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