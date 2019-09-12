Türkiye
Fidanın kök kısmına gizlenen kaçak silahlar bulundu12 Eylül 2019 Perşembe 09:49 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 10:13
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda B.E.M'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu.
Kontrollerde, şüphelinin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ kaçak silah Fidan