Türkiye
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon08 Eylül 2019 Pazar 13:31 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 13:33
Tekirdağ'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen ve öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA