Antalya Valiliği, mağaracılık turizminin geliştirilmesi amacıyla kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kocain Mağarası ile Karain Mağarası'na gezi düzenledi.

Geziye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç, protokol üyeleri, Balkan ülkelerinden gelen dağcılar, basın mensupları ile çok sayıda doğasever katıldı.

Mum ışıklarıyla yol güzergahının belirlendiği mağarada, el fenerleri yardımıyla kayalıklardan tırmanılarak gezildi. Türkiye'nin en geniş girişi ve en büyük galerisine sahip mağaradaki milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar, ziyaretçileri hayran bıraktı.

35 milyon yılda oluşan mağarada ezan okundu

Muratpaşa Camii imam hatibi İrfan Keskin, 35 milyon yılda oluştuğu belirtilen mağaranın içinde ezan okudu.

Müzik dinletisi de gerçekleştirilen gezide 15 rehber, mağara hakkında bilgi verdi.

Vali Karaloğlu, Türkiye'de tescil edilmiş ve haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağara olduğu ve bunun 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Bu kadar mağaradan sadece 8'inin ziyarete açık olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, mağaracılık turizmine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaloğlu, "Antalya'nın, doğal güzellikleriyle büyüleyen bir şehir olduğunu" anlatarak, mağaraları, şelaleleri, ormanları, endemik bitkileri ve tüm güzellikleri sahiplenmek gerektiğini ifade etti.

"Mağaralarda 'define var' diye tahrip ediliyor"

Yapıların doğa harikası olduğuna işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Mağaralarda define yok ama efsane var. Birileri kazma kürek alıp, gelip buralara zarar veriyor. Allah rızası için kimse buralara girmesin. Burada doğal oluşumlar dışında ne olacak? Milyonlarca yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler ve sütunlar var. Bu güzellikleri turizme kazandırmak durumundayız. Ezberlediğimiz işi yapıyoruz. Sadece deniz, kum ve güneş üçgenine sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan çok yok. Mağaraları da insanlarla paylaşmamız, turizme açmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından Karain Mağarası ile Kırkgöz Han da ziyaret edildi. Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, mağaradaki arkeolojik kazılar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Kaynak: AA