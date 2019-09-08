Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı.

Bu kapsamda 1 Ocak 2018-6 Eylül 2019 tarihleri arasında 94 bin 781 yoğunlaştırılmış okuma yazma kursu, 2'nci kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı, bu kurslarda toplamda 917 bin 395 kişi eğitim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 769 bin 928 vatandaşın ilk kez eli kalem tuttu.

Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 775 bin 174 kişi ile kadınlar gösterdi. Kurslara 65 yaş üstünde katılan 110 bin 282 (toplam kursiyerlerin yüzde 12'si) vatandaş okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadı.

Okuma yazma bilen ancak ilkokulu bitirmemiş 146 bin 467 vatandaş, 2'nci kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavına katıldı.

Mobil uygulamalarla kursiyerlere destek

Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından OKU-YAZ adlı mobil uygulama hizmete sunuldu.

Öte yandan çekimi yapılan ders videoları, EBA'da yayımlanmaya başladı.

Seferberlik kapsamında 2018 yılı içerisinde toplam 1 milyon 431 bin 710 eğitim materyalinin basımı ve dağıtımı yapıldı.

300 binin üzerinde yabancı uyruklu Türkçe öğrendi

Bir süredir Türkiye'de bulunan ve Türkçe'yi belli bir düzeyde öğrenen geçici koruma altındaki Suriyeli ve yabancı uyruklu bireylerin de okuryazarlık seferberliği çerçevesindeki kurslardan yararlanmalarına imkan sağlandı.

2014-2019 yılları arasında 6-12, 13-17 yaş gruplarına ve yetişkinlere yönelik olarak A1, A2 ve B1 seviyelerinde Yabancılara Türkçe Öğretimi kursları açıldı. Bu kurslarla 301 bin 456 kişiye ulaşıldı ve Türkçe eğitimi verildi.

Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek.

Kaynak: AA