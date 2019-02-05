Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele yöneticilik yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele yöneticilik yaptıkları öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu

Öte yandan İzmir merkezli 10 ilde, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü halen görevde 25 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 20 ildeki operasyonda 20'si muvazzaf 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA