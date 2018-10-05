FETÖ'nün sözde büyük bölge sorumlusuna 12 yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Tayık ve avukatı katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek son savunması alınan Tayık, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Tayık, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Tayık, FETÖ'nün iletişim ağı ByLock kullanıcısıydı

Cumhuriyet savcısı ise sanığın, ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY'nin "büyük bölge sorumlusu" olduğu hususları dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Tayık'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA