Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü muvazzaf 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'örgüt yöneticileri' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün diğer personelleri ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 2'si emekli ve 1'i daha önce ilişiği kesilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
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