FETÖ'nün gizli yapılanmasına 13 ilde eş zamanlı baskın04 Kasım 2019 Pazartesi 07:54 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 08:02
13 ilde gerçekleştirilen Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda, gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyon, Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi.
20 gözaltı kararı
FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içiresine sızmış örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt tarafından askeri liselere, polis okullarına eleman temin edilmesi sürecinde öğrenciler ile ilgilenen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi.
13 ilde eş zamanlı baskın
Şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Aksaray merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
Aralarında kamu çalışanları da var
Bu kapsamda, daha önce herhangi bir şekilde haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılmayan, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı süreci devam ediyor.
Kaynak: İHA