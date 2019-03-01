Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Öztürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Öztürk, savunmasında örgütün gizli sorumluları arasında olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Öztürk, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Örgüt mensubu polis okulu öğrencileriyle ilgilenmedim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA