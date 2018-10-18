FETÖ'nün firarileri "sosyal medya karalama timi" kurdu

Firari askerlerin hedefindeki isimlerin başında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) kripto örgüt mensuplarını deşifre eden "FETÖ metre sistemini" geliştiren DKK Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve ekibi geliyor.

Yaycı ve ekibindekilerin evlerinin konum bilgileri ve uydudan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak tehditte bulunan firariler, kendilerine karşı gördükleri bu askerlerin eş ve çocuklarının cep telefon numaraları ile özel yaşama ilişkin bilgilerini dahi paylaşmaktan geri durmuyor.

Olmayan dilekçeyi paylaştı

Kripto örgüt mensupları ve onları yönlendiren gizli örgüt sorumlularını deşifre eden "FETÖ metre sistemi", "ByLock uygulaması" ve "ankesörlü hat operasyonu"na yönelik karalama kampanyası ile örgütle mücadele eden isimleri hedef gösteren FETÖ'cü firarilerin arasında eski kurmay albay Hüseyin Demirtaş dikkat çekiyor.

Bükreş Silahlı Kuvvetler Ataşeliğinde görevinden alındıktan sonra meslekten ihraç edilen Demirtaş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılaması devam ederken yurt dışına kaçtı.

Demirtaş'ın FETÖ mensubu olduğu, örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dair birçok itirafçı beyanı bulunuyor.

İtirafçı kurmay albay H.D., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, Demirtaş ile aynı örgüt evine gittiklerini söylerken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca beyanı alınan kurmay albay M.K.A. da Demirtaş'ın FETÖ yapılanması içinde faaliyetlerde bulunduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

SAT Grup Komutanlığında işkence gördüğü iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabında paylaşan Demirtaş'ı savcılık kaynakları yalanladı. Dilekçesinin işleme konulmadığını iddia eden Demirtaş'ın böyle bir suç duyurusunda bulunmadığı belirlendi.

Paylaşımlarında, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ihanetle suçlayan Demirtaş, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin soruşturmayı yürüten savcıları ve davayı gören mahkeme heyetini de hedef gösteriyor.

Ayrıca FETÖ ile mücadele eden askerler hakkında çalıştıkları kurumların yanı sıra savcılıklara yurt dışından faks gönderen Demirtaş, bu yöntemle söz konusu kişileri yıpratmaya çalışıyor.

Tahliye sonrası soluğu yurt dışında aldı

FETÖ firarilerinin sosyal medya üzerinde oluşturduğu karalama timinin en aktif kullanıcılarının başında eski kurmay binbaşı Mehmet Çavdar geliyor.

Darbe girişimi sırasında TCG Oruçreis Fırkateyn'de harekat subayı olarak görev yapan Çavdar, eski albay Önder Öngör'ün kanunsuz emirlerine uyarak sabah saatlerine kadar darbe faaliyetlerini sürdürdü.

Gemi mürettebatının cep telefonunu toplayarak darbe girişimine ilişkin bilgi almalarını engelleyen Çavdar, TRT'de okunan sözde darbe bildirisinin herkes tarafından izlenmesi ve sıkıyönetim emirlerine uyması için talimatlar verdiği tanık beyanlarında yer aldı.

Kocaeli'de yargılanmasına devam edilen Donanma Komutanlığı davasının sanığı Çavdar, esasa ilişkin savunmasının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildikten sonra yurt dışında soluğu olan örgüt üyelerinden oldu.

FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan kurmay albay M.Ü, Çavdar'ın da aralarında bulunduğu 35 subayın kurmaylık sınav sorularını kod isimleri Hilmi, Tarık ve Ahmet olan örgüt abilerinden aldıkları bilgisini verdi.

Darbe davalarının görüldüğü mahkemelerin başkanları, soruşturma savcıları ve emniyet yetkililerini hedef alan paylaşımlarda da bulunan Çavdar, kripto FETÖ'cüleri deşifre eden FETÖ metre ile soykırım yapıldığı iddiasında bulunuyor.

Çavdar, suçsuz olduğunu paylaşımlarında savunurken neden firar ettiğine ilişkin başka kullanıcıların sorularını cevapsız bırakıyor.

"Kul hakkını" gözeten kopyacı

Eski binbaşı Cafer Topkaya da sosyal medyayı aktif kullanan firari FETÖ mensupları arasında yer alıyor.

Topkaya, 2015'te yurt dışı kurslar proje subaylığından yurt dışı daimi göreve getirilerek NATO bünyesinde proje subayı olarak görevlendirildi.

Darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratmak için açılan kara propaganda hesaplardan "C.A" isimli hesabın 17 Ekim 2014'te firari Topkaya tarafından aktive edildiği, 21 Eylül 2016'da kullanılmaya başlandığı tespit edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Topkaya, yargılaması devam ettiği sırada, 21 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla tahliye edildikten sonra kayıplara karıştı.

Firari Topkaya, 9 Ağustos'ta "Deutche Welle-DW" internet sitesine verdiği röportajda, Belçika hükümetince sığınma talebinin kabul edildiğini söylemişti.

Harp okulunda öğrenim gördüğü sırada yazılı sınavlarda kopya çektiği için hakkında işlem yapılan Topkaya, sosyal medyadan "kul hakkına" ilişkin değerlendirmeler de yapıyor.

ByLock'çu istihbarat subayı

Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlardan Hakan Çiçek başta olmak üzere, FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı ortaya çıkan firari eski istihbaratçı binbaşı Engin Büker de sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye aleyhinde karalama yapan örgüt mensuplarından.

Adli kontrol şartıyla bırakıldıktan sonra FETÖ'nün firarileri arasına katılan Büker, daha önce birlikte görev yaptığı örgüt karşıtı komutanları hedef alan içerikler yayımlıyor.

Türkiye'yi ve mevcut siyasi yönetimdeki isimler ile TSK'yı karalayan paylaşımlarda bulunan Büker'in FETÖ'ye karşı bir değerlendirmesinin olmaması dikkat çekiyor.

Firari çiftin karalama oyunu

Sosyal medyada örgüt propagandası yapan firari şüphelilerden eski binbaşı Serkan Bakışgan ve eşi eski üsteğmen Merve Bakışgan da yer alıyor.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Serkan Bakışgan hakkında, Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan yakalama emri bulunuyor.

Bir itirafçı beyanında, Bakışgan'ın DKK mahrem yapılanması içinde "abilik" yapan "Maksut" kod isimli örgüt yöneticisinin öğrencisi olduğu bilgisi yer aldı.

Örgüt irtibatı tespit edilen eşi Merve Bakışgan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 Haziran 2018'de gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya hesaplarında Türkçenin yanı sıra İngilizce yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'yi karalayan çiftin, kendileri gibi diğer firari FETÖ'cülerle iletişim halinde oldukları görülüyor.

Darbe girişiminden sonra birliğine katılış yapmayan firari üsteğmen Resul Dağcı da sosyal medya hesapları üzerinden kara propaganda çalışmaları yürütüyor. "FETÖ metre sistemini" karalayan paylaşımlarda bulunan Dağcı, hukuki değeri bulunmayan bazı değerlendirmeleri "FETÖ metre" kriteri diye paylaşıyor.

Ev adreslerini paylaşıp tehdit ettiler

Söz konusu isimlerin dışında darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan eski kurmay albay Halil Tunç ile Portekiz Ataşesi iken yurda dönmeyen eski kurmay albay Mehmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu eski albay Levent Bingöl, eski kurmay yarbay Ethem Gürbaş, eski kurmay binbaşı Serkan Tezgel, eski yüzbaşılar Abdullah Kara, Ceyhun Şahin, Bahadır Yücekaya, eski üsteğmen Resul Dağcı, eski astsubaylar Ersin Demircan ve Özer Yılmaz da sosyal medya üzerinden Türkiye'yi karalayan ve darbe girişimi davalarını gören mahkeme heyetlerini hedef alan paylaşımlar yapıyor.

Bu isimlerin kendi açık kimliklerinin yanı sıra başka isimlerle kullandıkları hesaplardan örgütle mücadele eden askerlere, ev adreslerinin uydu görüntülerini paylaşarak ölüm tehditlerinde bulundukları kaydedildi.

Kaynak: AA