Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran Ö.E, T.Ü. ve Ö.Z. adlı şüphelileri, takibe aldı.

Yapılan teknik takilple, şüphelilerin İstanbul bağlantılı çalıştıkları ve kişi başı bin ila 2 bin euro arasında bir bedelle insan kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından getirildikleri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Öte yandan operasyon kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan H.H.'nin de FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.

Edine Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA