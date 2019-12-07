Türkiye
Üşüyen köpeği gören şoför otobüse bindirdi07 Aralık 2019 Cumartesi 10:32 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 11:45
İstanbul Zincirlikuyu’da sabah saatlerinde seferini yapan otobüs şoförü, soğukta üşüyen bir köpeği içeri aldı.
[Fotoğraf: İHA ]
İstanbul Zincirlikuyu'da Beşiktaş-İstinye seferini yapan otobüsün şoförü, bir durakta yolcu almak için durduğunda bir köpeğin soğuktan üşüdüğünü fark etti.
Aracından inen şoför, titreyen köpeği içeriye alarak yoluna devam etti. Şoförün koltuğa bıraktığı köpek bir süre sonra sıcakta uyumaya başladı.
Vatandaşların içerisinde koltukta yolculuk yapan köpek yürekleri ısıtırker, o anları cep telefonuyla kaydeden yolcu sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: İHA