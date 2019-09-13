Ä°lk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla YargÄ±tay 16. Ceza Dairesince MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin 54 sanÄ±klÄ± davayla ilgili gerekÃ§eli kararda, 1 Ocak 2014'te Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde, 19 Ocak 2014'te de Adana'nÄ±n Ceyhan ilÃ§esinde MÄ°T'e ait araÃ§larÄ±n durdurularak arama yapÄ±lmasÄ±yla ilgili FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) organizasyonu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

GerekÃ§eli karara gÃ¶re, "doÄŸrudan hÃ¼kÃ¼meti ve MÄ°T'i hedef alan, planlÄ± bir oÌˆrguÌˆtsel organizasyonu" hayata geÃ§iren FETÃ–, ilk olarak 1 Ocak 2014'te, Hatay KÄ±rÄ±khan'da MIÌ‡T'e ait, gizli goÌˆrev kapsamÄ±nda devlet sÄ±rrÄ± niteligÌ†inde malzeme tasÌ§Ä±yan tÄ±rÄ± uydurma bir ihbarla durdurup aramaya tesÌ§ebbuÌˆs etti.

Bu eylemle "devletin, MIÌ‡T aracÄ±lÄ±gÌ†Ä±yla yuÌˆruÌˆttuÌˆgÌ†uÌˆ, guÌˆvenligÌ†iyle icÌ§ ve dÄ±sÌ§ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan gizli kalmasÄ± gereken faaliyetlerini acÌ§Ä±gÌ†a cÌ§Ä±karÄ±p ifsÌ§a etme" amacÄ±na ulasÌ§amayan FETOÌˆ/PDY silahlÄ± teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ ve oÌˆrguÌˆtuÌˆn bu amacÄ± dogÌ†rultusunda hareket eden uÌˆyeleri, bu kez amaca ulasÌ§mak icÌ§in daha kapsamlÄ± bir cÌ§alÄ±sÌ§mayla hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±.

7 mit gÃ¶revlisini tespit edip dinlediler

SanÄ±klardan dÃ¶nemin Ankara IÌ‡l Jandarma KomutanlÄ±gÌ†Ä± IÌ‡stihbarat SÌ§ube MuÌˆduÌˆruÌˆ Yarbay Erdal Turna ve bu birimde gÃ¶revli bazÄ± sanÄ±klar, 19 Ocak 2014'te MIÌ‡T tarafÄ±ndan yerine getirilecek gizli ve icÌ§erigÌ†i devlet sÄ±rrÄ± olan faaliyette goÌˆrev alacak 7 MIÌ‡T goÌˆrevlisinin telefonlarÄ±nÄ± bir sÌ§ekilde tespit etti.

UyuÅŸturucu bahanesiyle dinleme

Ankara IÌ‡l Jandarma KomutanlÄ±gÌ†Ä± IÌ‡stihbarat SÌ§ube'de gÃ¶revli FETÃ– mensuplarÄ±, uyusÌ§turucu madde ticareti ve kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±k sucÌ§larÄ±ndan yuÌˆruÌˆttuÌˆkleri istihbari takibi bahane ederek, 7 Ocak 2014'te, 7 MÄ°T gÃ¶revlisi hakkÄ±nda, uydurma arasÌ§tÄ±rma raporlarÄ±yla uyusÌ§turucu madde ticareti ve kacÌ§akcÌ§Ä±lÄ±k sucÌ§larÄ±ndan Ankara 13. AgÌ†Ä±r Ceza Mahkemesi'nden iletisÌ§imin dinlenilmesi, kayda alÄ±nmasÄ± ye sinyal bilgilerinin degÌ†erlendirilmesi yoÌˆnuÌˆnde kararlar aldÄ±rdÄ±. TelefonlarÄ±n dinlenmesi ve teknik takibine 10 gÃ¼n sÃ¼reyle devam edildi.

BÃ¶ylelikle MIÌ‡T mensuplarÄ±nÄ±n goÌˆrevlerini ifa ettikleri esnada iletisÌ§imlerini dinleyip, kayda alan, sinyal bilgilerini degÌ†erlendiren Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±, bu sÌ§ekilde yardÄ±m faaliyetiyle ilgili suÌˆrecÌ§ten anbean haberdar oldu, faaliyetin tuÌˆm ayrÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± oÌˆgÌ†rendi.

Bu yolla tÄ±rlarÄ± ve MIÌ‡T goÌˆrevlilerini Ankara'dan yola cÌ§Ä±ktÄ±klarÄ±nda fiziki olarak takip eden, olay guÌˆnuÌˆ ihbarÄ± yapmadan oÌˆnce organizasyonun Adana ayagÌ†Ä±ndaki unsurlarÄ±nÄ± oÌˆgÌ†rendikleri ayrÄ±ntÄ±larla ilgili bilgilendiren Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±, sonrasÄ±nda da ihbar organizasyonunu gercÌ§eklesÌ§tirdi.

GerekÃ§eli karara gÃ¶re, Ankara IÌ‡l Jandarma KomutanlÄ±gÌ†Ä± IÌ‡stihbarat SÌ§ube MuÌˆduÌˆruÌˆ olan sanÄ±k Erdal Turna, bu dinleme faaliyetlerinin ve ihbara kadarki takip isÌ§lemlerinin tuÌˆm organizasyonunu yaptÄ±.

Bu kapsamda, 18 Ocak 2014'Ã¼ 19 Ocak'a baÄŸlayan gece saatlerinden itibaren MIÌ‡T'in gizli ve icÌ§erigÌ†i devlet sÄ±rrÄ± faaliyetinde goÌˆrevli tÄ±rlar, Ankara EsenbogÌ†a HavalimanÄ±ndan hareket etti. TÄ±rlarÄ± ve eskort araÃ§larÄ± takibe baÅŸlayan iki Ã¶rgÃ¼t mensubu, ertesi gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde, GoÌˆlbasÌ§Ä± ilcÌ§e cÌ§Ä±kÄ±sÌ§Ä±nda tÄ±rlarÄ±n ve refakatcÌ§i aracÄ±n plakalarÄ±nÄ± tespit ettikten sonra takibe son verdi.

Baz istasyonundan takip ettiler

Fiziki takip sÄ±rasÄ±nda sanÄ±k Ahmet YuÌˆksel de MIÌ‡T personelinin baz istasyonu takibini yaparak yardÄ±mcÄ± oldu. Bu asÌ§amadan sonra IÌ‡l Jandarma KomutanlÄ±gÌ†Ä±'na gecÌ§en sanÄ±klar, tÄ±rlara refakat eden MIÌ‡T goÌˆrevlilerini bir suÌˆre de sistem uÌˆzerinden takip etti.

Ankara'daki Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±, 19 Ocak 2014 saat 03.57'de Adana Jandarma IÌ‡stihbarat SÌ§ube MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ'ndeki Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ± arayarak, tÄ±rlarÄ±n Adana'ya dogÌ†ru yola cÌ§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi, bir sÃ¼re sonra da "kurguyu gizlemek ve gercÌ§eklesÌ§tirilecek eylemlere adli sorusÌ§turma goÌˆruÌˆntuÌˆsuÌˆ vermek" amacÄ±yla Ankara'nÄ±n Etlik semtindeki ankesoÌˆrluÌˆ telefondan Adana Jandarma ihbar hattÄ±nÄ± arayarak gercÌ§eklesÌ§tirilecek eylemlerin dayanagÌ†Ä± olarak goÌˆsterilen ihbarÄ± yaptÄ±.

GerekÃ§eli kararda tanÄ±k olarak beyanÄ±na yer verilen ve FETÃ– mensuplarÄ±nca takiple dinlendiklerinden haberi olmayan bir MÄ°T gÃ¶revlisi ise tÄ±rlarÄ±n yola Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve gÃ¼zergahta yaÅŸananlarÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:

"18 Ocak 2014 guÌˆnuÌˆ EsenbogÌ†a HavaalanÄ±'na insani yardÄ±m malzemesi gelecegÌ†ini ve bunun Hatay'daki uÌˆnitemize goÌˆtuÌˆruÌˆlecegÌ†ini soÌˆylediler. Kurumdan talimatÄ± alÄ±nca 19 Ocak 2014 guÌˆnuÌˆ Ankara'dan Hatay'a goÌˆtuÌˆruÌˆlmek uÌˆzere 6 tane kapalÄ± cÌ§elik sandÄ±gÌ†Ä± 3 adet tÄ±ra yuÌˆkleyip yola cÌ§Ä±ktÄ±k. YaptÄ±gÌ†Ä±mÄ±z isÌ§ geregÌ†i sandÄ±klarÄ±n icÌ§inde ne oldugÌ†unu bilmiyorduk. TÄ±rlara eskortluk yapan aracÌ§ta bulunuyordum. Gece saat 02.00 sularÄ±nda Ankara'dan yola cÌ§Ä±ktÄ±k, kafilenin sorumlusu bendim. Adana dogÌ†u girisÌ§inde Ceyhan gisÌ§elerine vardÄ±gÌ†Ä±mÄ±z da gisÌ§elerin sagÌ†dan 5 sÌ§eridinin aracÌ§larla ve askerle kapatÄ±ldÄ±gÌ†Ä±nÄ±, soldan iki sÌ§eridinin acÌ§Ä±k oldugÌ†unu goÌˆrduÌˆk, gisÌ§eleri gecÌ§er gecÌ§mez arkada buÌˆyuÌˆk bir askeri kalabalÄ±gÌ†Ä±n bulundugÌ†unu fark ettik."

Kaynak: AA