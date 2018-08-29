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FETÖ zanlısı firari eski subay İstanbul'da yakalandı

Bartın'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve akrabasına ait kimlikle İstanbul'da yakalanan firari eski subay tutuklandı.

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FETÖ zanlısı firari eski subay İstanbulda yakalandı

FETÖ’nün  gizli askeri yapılanmasının içinde olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, meslekten ihraç edilen firari üsteğmen M.K, İstanbul’un Pendik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, M.K’nın kullandığı kimlik kartının kendisine benzeyen bir akrabasına ait olduğu tespit edildi.

M.K, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eski subay, firari
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