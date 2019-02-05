İsmail Ş, FETÖ'nün gizli yapılanmasının içindeydi. Sivil olmasına rağmen üst düzey askerlere talimat veriyordu. Şifrelenmiş cep telefonundan 268 sayfalık belge ile 317 not çıktı.

İsmail Ş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GATA soruşturması kapsamında tutuklandı. Polis telefonunun şifresini kırdı ve çok önemli belgelere ulaştı.

FETÖ'nün tedbirleri telefondan çıktı

“Temizlik için” başlıklı belgede; tablet, telefon ve bilgisayarları sıfırlama programları, güvenlik ayarları, şifreleme gibi konular detaylı şekilde anlatılıyor. "Acil durumlarda yapılacak sıfırlamalar" başlığının yanına ise "ev araması ve gözaltı durumu" diye not bırakılmış.

Telefonda firari örgüt üyelerine yönelik bilgilendirme içerikleri de bulundu. "Yurt dışına çıkmak isteyenler için form bilgileri, Almanya iltica rehberi" gibi başlıklar dikkati çekti.

"Atatürkçü gibi davranın, alkol almaya devam edin"

Belgelerde, FETÖ'nün asker içindeki üyelerine yönelik notlar ise terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. FETÖ'nün asker üyelerine verdiği talimatlar notlara şu şekilde yansıdı:

"Eskiden olduğu gibi devam etmeliler. Yani, oruç tuttuklarını göstermeyecek şekilde. İnançsız değil, şuurlu olmayan Atatürkçü görünenler gibi hareket etmeli, alkol almayı aynen sürdürmeliler."

Ayrılmak isteyenlere tehdit: Hesap veremez, pislikten kurtulamazsınız

“Gidelim mi Kalalım mı" başlığı altında da ayrılmayı düşünen FETÖ'cüler şöyle tehdit ediliyor:

“Devletin elinde ByLock listeleri ve görüşme içerikleri var. Önlerine çoluk çocuğunun, babası ve anaların resmini koyduklarında asla kabul edilmeyecek. Örgütün isteği dışında yurt dışına çıkmak veya başkalarının sözü ile gitmek isteyenler "hocaefendi"ye hesap veremez. Vazifesine devam eden ve hizmet imkanı olanlar çıkmasın, yoksa pislikten kurtulamazlar"

Kaynak: TRT Haber