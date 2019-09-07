Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde FETÖ/PDY ait hücre evi olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen F.G'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve kağıt imha makinesi ele geçirildi. Hard diskler incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA