FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davalardaki itiraflarına bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimin yaşandığı gece tüm riskleri alarak Marmaris'ten İstanbul Atatürk havalimanına gelmişti. O geceyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir itirafçının ifadesinde çarpıcı detaylar yer alıyor.

İtirafçı ifadesinde o gece İstanbul Emniyeti gizli sorumlusuyla aynı evde olduğunu ve bu şahsın kendisine gelen bir mesajı gösterdiği anlattı.

Mesajda, "'Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı'na gelecek, kaç kişi harcarsanız harcayın ama oradan çıkmasın' yazıyordu" dedi. İtirafçı bunun suikast anlamına geldiğini söyledi.

Bu mesajın tango isimli programdan geldiğini anlatan itirafçı, "Cumhurbaşkanına suikast ile ilgili gelen bu mesaj FETÖ'nün 'Darbeyi biz yapmadık.' tezini de çürütüyor" dedi.

Sanık ifadesinde sözde il sorumlusuna mesajı örgütün sözde "Marmara Bölge sorumlusu"nun gönderdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber