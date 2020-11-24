Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda 2 asker gözaltına alındı
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyonda 2 asker gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.K. ile M.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: FETÖ
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