Sivas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde fırın çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek gördü.

Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesi var

Soğuk havadan da etkilendiği öğrenilen erkek bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

Polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.