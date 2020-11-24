Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni doğmuş bebeği soğuk havada araziye bırakmışlar
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta boş araziye bırakılan yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Soğuk havadan etkilendiği öğrenilen erkek bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
Sivas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde fırın çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek gördü.
Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin hayati tehlikesi var
Soğuk havadan da etkilendiği öğrenilen erkek bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
Polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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