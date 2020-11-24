Kazılar sırasında üst kotlarda çocuklara ait çatkı mezarlara, alt kotlarda ise oda mezarlarına rastladıklarını söyleyen İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, aynı kazı alanında 5. yüzyıl erken Bizans dönemine ait bir mezar taşı bulunduğunu ifade etti.

Türkmenoğlu, baba-oğula ait olduğu anlaşılan mezar taşındaki yazının dikkat çekici olduğunu söyledi.

"5. yüzyıldan günümüze verilen bir mesaj"

Mezar taşını Prof. Dr. Boris Dreyer'in tercüme ettiğini belirten Türkmenoğlu, "Taşın üzerinde ''Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens'in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir. Ama kim onu yok ederse kıyamet günü Tanrı'ya hesap verecektir' yazdığını öğrendik. Bu, 5. yüzyıldan günümüze bir mesajdır" dedi.

Türkmenoğlu, daha önceki kazılarda da bu tarz mezar taşlarına rastladıklarını ancak bu kadar net ve pürüssüz bir mesajla ilk defa karşılaştıklarına dikkat çekti.