Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti.

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı.

Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünel kazdıkları, tüneli havalandırmak için de havalandırma sistemi kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin içerideki aydınlatmayı mum ile sağladıkları tespit edildi.