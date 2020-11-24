Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçak kazı yaptıkları tünelde suçüstü yakalandılar
Antalya Kemer'de, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tünele havalandırma sistemi kurduğu belirlendi.
Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti.
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı.
Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünel kazdıkları, tüneli havalandırmak için de havalandırma sistemi kurdukları belirlendi.
Şüphelilerin içerideki aydınlatmayı mum ile sağladıkları tespit edildi.
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