Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan 224 kişi yakalandı
Adana'da, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 224 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-22 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde ruhsatsız 30 tabanca ve 11 av tüfeği ile 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 498 mermi, 31 kartuş ile 8 kesici alet ele geçirildi.
Çalıntı araçlar bulundu
Ekipler ayrıca, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 4 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
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