Hakkında yakalama kararı olan Serhat Ö.'nün, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki örgüt evinde saklandığı tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek 3 yıldır aranan zanlıyı gözaltına aldı.

KHK ile kapatılan bir şirkette ortaklığının bulunduğu, örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Batman'a gönderilecek.

Kaynak: AA