Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman bölge müdürlüğü yangın söndürme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler,, 8 arazöz ve ilk müdahale araçlarıyla yangına müdahale etti.

Ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

"Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz"

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kayaköy bölgesinde ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptığı açıklamada "Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." ifadesini kullandı.