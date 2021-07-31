Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."