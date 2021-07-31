Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavisi tamamlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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