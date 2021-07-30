Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 22:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Metrobüsün kliması bozuldu, yolcular araçtan indirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Beylikdüzü seferini yapan metrobüslerden birisinin kliması bozuldu. Yolcuların artan sıcak şikayeti üzerine sürücü yolcuları Küçükçekmece’deki Cennet Durağı’nda indirdi.
Haftanın son iş gününde mesai çıkışı evlerine dönenlerin akın ettiği metrobüste akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan birinin havalandırma sistemi arızalandı.
Aracın içi kalabalık ve motor sıcaklığı ile birleşince yolcular terlemeye başladı. Şikayetlerin artmasına karşılık şoför sistemi çalıştıramadı.
Araç içinde sıcaktan yakınanların şikayetini göz önünde bulunduran metrobüs şoförü, yolcuları Küçükçekmece’deki Cennet Durağı’nda indirdi.
Yolcuların tahliyesi sonrası durakta kalabalık oluştu.
Arızalı araç servise götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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