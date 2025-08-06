Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.08.2025 14:35

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda tatilci yoğunluğu: 3 kilometrelik trafik

Muğla'da Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda tatilci yoğunluğu: 3 kilometrelik trafik

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarına ulaşmak isteyen tatilciler, bölgede yoğunluğa sebep oldu. Bazı tatilciler kuyruk nedeniyle araçlarını park edip, sahile yürüyerek ulaştı.

Yaklaşık 3 kilometreyi bulan araç kuyruğu sebebiyle trafikte aksamaların önüne geçmek için İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri kavşaklarda ve yolda görev yaptı.

Kara yolunda devriye gezen motorize ekipler ise hatalı sollama yapan sürücülere ceza kesti.

Ayrıca kara yoluna hatalı park yapan araçlar da çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

ETİKETLER
Muğla Trafik
Sıradaki Haber
Günün ilk yarısında termometreler 10 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
BUDO'nun 4 seferi iptal
15:08
Tokat'ta orman yangını
15:20
İzmir'de içme suyu barajları yüzde 17 seviyelerinde
14:57
İletişim Başkanlığı NeXT Sosyal'e katıldı
15:40
Sıfır Atık Vakfı, israfın etkilerine dikkati çekmek için değerlendirme raporu hazırladı
14:41
e-YDS başvuruları başladı
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ