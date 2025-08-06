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Türkiye
AA 06.08.2025 14:13

Samsun'a, TBMM'deki törenle İstiklal Madalyası takdim edilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilen Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Samsun'a, İstiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla "İstiklal Madalyası" takdim edilecek.

Samsun'a, TBMM'deki törenle İstiklal Madalyası takdim edilecek
[Fotograf: AA]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 7 Ağustos Perşembe günü TBMM Şeref Holü'nde gerçekleştirilecek törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekilleri ve il protokolü yer alacak.

Samsun Mavnacılar Loncası, 1919 yılında istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren isimsiz kahramanlar arasında bulunuyordu.

Samsun, İnebolu ve Trabzon kayıkçı loncaları, Milli Mücadele'nin sürmesi için büyük zorluklarla ifa ettikleri hizmetlerden dolayı 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından İstiklal Madalyasıyla ödüllendirildi.

Arşiv belgelerine göre, söz konusu madalyalar ile beratlar, sahiplerine verilmek üzere 14 Nisan 1924 tarihinde Başbakanlıktan Milli Savunma Bakanlığına gönderildi.

Ancak yerel düzeyde yapılan araştırmalarda madalyanın Samsun'a tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmadı.

Samsun Valiliği, İstiklal Madalyası ve beratın Samsun'a tevdi edilmesi talebiyle hazırlanan bilgi ve belgeleri, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığına gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, İstiklal Madalyası ve beratın, Samsun Valiliğine verilmesi uygun görüldü.

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